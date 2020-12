Oggi c’è solo una strada per l’Inter per risollevarsi da questa situazione: cambiare marcia in campionato e farlo diventare una missione. Neanche la Coppa Italia potrebbe bastare, per il semplice fatto che hanno fatto una stagione straordinaria l’anno scorso con la finale e il secondo posto di un punto, quindi oggi se devi puntare a migliorarti devi vincere una di queste due competizioni.

Parlare con Conte in queste situazioni è complicato, vede tutto nero e per certi aspetti è davvero difficile. Però va detto che l’Inter ha giocato meglio dello Shakhtar, ha creato di più, semplicemente non ha fatto gol. La delusione che c’è attorno al risultato finale della mancata qualificazione non significa che l’Inter abbia giocato male: noi cerchiamo di capire dove si poteva fare meglio, poi per l’allenatore è difficile gestire quello che puoi dire davanti ai microfoni e quello che non puoi dire. E' una situazione delicata, in un momento del genere ancora di più.