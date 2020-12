Terminati i gironi di Champions, le squadre qualificate aspettano di conoscere le avversarie per gli ottavi di finale. Il sorteggio si svolgerà a Nyon lunedì alle 12, mentre un'ora dopo toccherà a quello di Europa League per i sedicesimi. Ecco tutte le info utili su quando e dove vedere i sorteggi, trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it

Terminata la fase a gironi di Champions League, è tempo di concentrarsi sulla fase a eliminazione diretta. Saranno tre le italiane coinvolte: Juventus, Lazio e Atalanta. Solo i bianconeri sono riusciti a superare il girone da primi e avranno dunque, sulla carta, un accoppiamento più 'soft' rispetto alla squadra di Simone Inzaghi e alla Dea, costrette ad affrontare una delle big d'Europa. Grande curiosità, quindi, per i sorteggi di Nyon che sveleranno tutti gli abbinamenti degli ottavi di finale. Ecco tutte le info utili su quando e dove vedere il sorteggio. Quando è il sorteggio della Champions? Il sorteggio si svolgerà in Svizzera, nel quartier generale della Uefa a Nyon, lunedì 14 dicembre alle 12. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it.

Chi partecipa al sorteggio della Champions? Il sorteggio coinvolgerà in totale 16 squadre: le otto vincitrici dei gironi, che saranno teste di serie durante l'estrazione, e le otto seconde. Teste di serie Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Borussia Dortmund

JUVENTUS

Psg Non teste di serie Atletico Madrid

Borussia Mönchengladbach

Porto

ATALANTA

Siviglia

LAZIO

Barcellona

Lipsia

Come funziona il sorteggio? approfondimento Le possibili avversarie delle italiane agli ottavi Ci saranno dei paletti da rispettare al momento dell'estrazione: nessuna squadra potrà affrontare un altro club dello stesso girone o della stessa nazione. Le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa, mentre ulteriori restrizioni saranno confermate prima del sorteggio. Quando si giocheranno le partite?

Le partite di andata degli ottavi si disputeranno tra il 17 e il 24 febbraio, mentre quelle di ritorno tra il 9 e il 17 marzo. Tutti i match si giocheranno alle ore 21. Una volta terminati gli ottavi, il 19 marzo si svolgerà il sorteggio per quarti, semifinali e finale.

approfondimento Sedicesimi, le possibili avversarie delle italiane Lunedì 14 non sarà solo il giorno della Champions. Si effettueranno, infatti, anche i sorteggi per i sedicesimi di Europa League che, anche in questo caso, vedranno coinvolte tre squadre italiane: Milan, Roma e Napoli, tutte teste di serie in quanto hanno vinto il rispettivo girone. Ecco tutte le info utili. Quando si svolge il sorteggio di Europa League? Anche il sorteggio di Europa League si terrà a Nyon, Svizzera, lunedì 14 dicembre. Inizierà alle 13 e sarà possibile seguirlo in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it.

Chi partecipa al sorteggio di Europa League? Il sorteggio comprenderà 32 squadre in totale: le 12 vincitrici dei gruppi, le 12 arrivate seconde più le otto squadre provenienti dalla Champions League, dopo essere arrivate terze nei rispettivi gironi. Di quest'ultime solo 4 saranno inserite come teste di serie. Teste di serie MILAN

Arsenal

Ajax*

Club Brugge*

Dinamo Zagabria

Hoffenheim

Leicester

Bayer Leverkusen

Manchester United*

NAPOLI

Psv Eindhoven

Rangers

ROMA

Shakhtar Donetsk*

Tottenham

Villarreal Non teste di serie Royal Antwerp

Benfica

Braga

Stella Rossa

Dinamo Kiev*

Granada

Krasnodar*

Lille

Maccabi Tel-Aviv

Molde

Olympiacos*

Real Sociedad

Salisburgo*

Slavia Praga

Wolfsberger

Young Boys *arrivano dalla Champions