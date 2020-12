Archiviata la fase a gironi di Champions, il sorteggio di Nyon determinerà gli abbinamenti degli ottavi di finale. Appuntamento lunedì alle 12 in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 24 e in streaming sul sito skysport.it. Ecco come funziona, i criteri e gli accoppiamenti possibili per le italiane

Conclusa la fase a gironi, si entra nel vivo del torneo, con le gare a eliminazione diretta che porteranno alla finale di Champions del 29 maggio. Agli ottavi sono approdate tre italiane - Juventus, Atalanta, Lazio – tre "palline" inserite nelle urne del sorteggio che si terrà a Nyon.

Quando è il sorteggio della Champions?

ll sorteggio degli ottavi di Champions League 2020-2021 si svolgerà lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera.

Come seguire il sorteggio?

Il sorteggio sarà trasmesso, a partire dalle 12 su Sky Sport Football, Sky Sport 24, Now Tv e in streaming sul sito skysport.it. In studio Mario Giunta con Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

Chi partecipa al sorteggio?



Partecipano al sorteggio le prime due squadre classificate di ogni girone, per un totale di 16 squadre che daranno vita a 8 accoppiamenti, le 8 partite degli ottavi di finale

Quali squadre sono arrivate agli ottavi?

Le 16 squadre qualificate sono: Bayern Monaco (Germania), Chelsea (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania), Juventus (Italia), Liverpool (Inghilterra), Manchester City (Inghilterra), Paris Saint-Germain (Francia), Real Madrid (Spagna), Atalanta (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Barcellona (Spagna), Lazio (Italia), Lipsia (Germania), Borussia Moenchengladbach (Germania), Porto (Portogallo), Siviglia (Spagna).

Sei le nazioni rappresentate: Germania (4 squadre), Spagna (4), Italia (3), Inghilterra (3), Francia e Portogallo (1)

Come verranno divise le squadre?

Due le urne al momento del sorteggio: in una ci saranno le squadre qualificate come vincitrici dei rispettivi gironi (teste di serie), nell’altra le squadre classificate come seconde. Eccole:

Prime classificate nei gironi (teste di serie): Bayern Monaco, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid

Seconde classificate nei gironi (non teste di serie): Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Lazio, Lipsia, Borussia Moenchengladbach, Porto, Siviglia

Tra le italiane, la Juventus è testa di serie; Atalanta e Lazio saranno invece nella seconda urna.

Quali sono i criteri per il sorteggio?

Sono tre i criteri alla base:

Le squadre sono divise tra teste di serie (cioè le prime dei gironi) e non teste di serie (le seconde). Le prime/teste di serie giocheranno la partita di ritorno degli ottavi in casa.

Nessuna squadra può affrontare un club arrivato dallo stesso girone.

Nessuna squadra può affrontare un club della stessa federazione nazionale

Quali sono le possibili avversarie della Juventus?

I bianconeri non possono incrociare né le altre italiane né il Barcellona che era nel loro girone. Le possibili avversarie dunque sono:

Siviglia

Porto

Lipsia

Atletico Madrid



Borussia Moenchengladbach

Quali sono i precedenti?

La Juventus ha giocato 6 volte contro l’Atletico Madrid (2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte), 4 volte contro il Borussia M’Gladbach (0 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), 5 volte contro il Porto (4 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte), 4 volte contro il Siviglia (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta). Nessun precedente contro il Lipsia

Quali sono le possibili avversarie della Lazio?

La squadra di Simone Inzaghi non può incrociare né le altre italiane né il Borussia Dortmund che era nel suo girone. Le possibili avversarie quindi sono:

Bayern Monaco

Liverpool

Chelsea

Psg

Real Madrid

Quali sono i precedenti?

La Lazio ha giocato 4 volte contro il Chelsea (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte) e 4 volte contro il Real Madrid (0 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). Nessun precedente contro il Bayern Monaco, il Liverpool, il Manchester City e il Paris Saint-Germain.

Quali sono le possibili avversarie dell’Atalanta?

I nerazzurri non possono incrociare né le altre italiane né il Liverpool che era nel girone. Le possibili avversarie sono:

Bayern Monaco

Manchester City

Chelsea

Borussia Dortmund



Psg

Real Madrid

Quali sono i precedenti?

L’Atalanta ha giocato 2 volte contro il Borussia Dortmund (0 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), 2 volte contro il Manchester City (0 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) e una volta contro il Paris Saint-Germanin (una sconfitta, quarti di finale della pasata edizione). Nessun precedente contro il Bayern Monaco, il Chelsea e il Real Madrid.