A causa delle restrizioni in Spagna legate al coronavirus per i voli in arrivo dal Regno Unito, l’andata degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea si giocherà all’Arena Nazionale di Bucarest. Confermata la data del 23 febbraio 2021. Salta quindi l'ipotesi di disputare il match allo stadio Luigi Ferraris di Genova

Attraverso una nota ufficiale, la Uefa ha comunicato che l’andata degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea si giocherà all’Arena Nazionale di Bucarest. La gara è in programma per martedì 23 febbraio 2021. Tramonta definitivamente quindi l’ipotesi di disputare il match allo stadio Luigi Ferraris di Genova. L’Atletico Madrid ha dovuto concordare con la Uefa il cambio di sede (mantenendo la stessa data) a causa delle restrizioni in Spagna legate al coronavirus per i voli in arrivo dal Regno Unito. Il club allenato da Simeone ha ringraziato la Federcalcio rumena per la disponibilità attraverso un tweet: "L’Atletico Madrid desidera ringraziare la Federcalcio rumena per l’aiuto e la collaborazione nell’aver accettato di ospitare questa partita a Bucarest".