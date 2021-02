4/11

COME FUNZIONEREBBE IL SORTEGGIO - Bene, ma in che modo si selezionerà il calendario di ogni club? Quali sono le squadre che verranno affrontate nelle 10 giornate? Ci sarà un sorteggio in base a una divisione in fasce (le 36 squadre saranno divise in quattro fasce formate da nove club l'una). Ogni squadra della prima fascia verrà sorteggiata con:

due squadre della prima fascia

tre della seconda

tre della terza

e due della quarta

Così da formare il proprio calendario da 10 giornate.