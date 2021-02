Champions, Porto-Juve su Sky con i Foo Fighters

Sulle note di Love Dies Young dei Foo Fighters torna la Champions su Sky Sport. La prima italiana a scendere in campo per l’andata degli ottavi di finale è la Juventus impegnata a Porto. Appuntamento mercoledì 17 febbraio, dalle 20.00, su Sky Sport Uno

Tra martedì e mercoledì torna in campo la Champions con l’andata degli ottavi di finale. La prima italiana a scendere in campo sarà la Juventus, impegnata contro il Porto. Per accompagnare i bianconeri nella trasferta portoghese ci sono le note dei Foo Fighters che sono tornati con un nuovo album (“Medicine at Midnight”, Roswell Records/RCA Records/Sony Music). Si tratta del decimo disco della band che quest’anno ha festeggiato 25 anni di carriera costellata da dozzine di Grammy, numerosi premi, riconoscimenti e concerti in tutto il mondo.

“Love Dies Young” è la canzone che scandisce l’attesa che porta alla traferta dei bianconeri in Portogallo: appuntamento da non perdere su Sky Sport Uno mercoledì 17 febbraio dalle ore 20 con lo studio Champions con Anna Billò in compagnia di Fabio Capello, Billy Costacurta, Paolo Condò e Alex Del Piero in collegamento da Los Angeles. Fischio d’inizio alle ore 21.00 (telecronaca Federico Zancan, Giancarlo Marocchi).