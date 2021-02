Il brasiliano del Psg, fermo per infortunio, salterà la sfida di Champions contro il Barcellona: "Nella top 3 delle partite che vorrei giocare", scrive su Twitter. Ma in realtà, i blaugrana, li ha già sfidati...

Un tweet di poche parole, chiuso con l'emoticon della "lacrimuccia". "Nella top 3 delle partite che vorrei più giocare", scrive Neymar su Twitter a poche ore dalla sfida al Barcellona dell'amico Messi. Il brasiliano del Psg, infortunato, sarà costretto a saltarla, e il suo rammarico è evidente.



In realtà poi, Neymar ha già giocato Barcellona-Psg, e anche più di una volta (6, per la precisione, segnando 7 gol in tutto), ma sempre con la maglia blaugrana: l'ultima delle sei sfide fu un clamoroso 6-1 nel ritorno degli ottavi della Champions nel 2017, risultato con cui (anche grazie a una sua doppietta) i catalani ribaltarono lo 0-4 dell'andata.



È chiaro però che al brasiliano manchi la sfida contro il Barça: il suo unico confronto con i blaugrana da avversario risale al 2011, finale del Mondiale per club quando vestiva la maglia del Santos, club di cui era la stella. Messi e compagni, guidati da Guardiola, vinsero 4-0, e pare che fu in quel momento che lo convinsero ad accettare la loro corte...