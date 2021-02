Il Lipsia vuole stupire ancora e dopo la semifinale raggiunta nella passata stagione punta ad andare avanti anche in questa edizione della Champions League . Ma il Liverpool non può più sbagliare e cerca risposte dopo l'ultimo complicatissimo periodo caratterizzato da tre sconfitte consecutive in Premier League. Le squadre di Nagelsmann e Klopp si affrontano a Budapest (a causa delle restrizioni imposte in Germania per il Covid) nell' andata degli ottavi di finale : calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Football .

Scelte pressoché fatte per Julian Nagelsmann , che per la sfida ai Reds deve rinunciare a Forsberg e Laimer oltre che a Szoboszlai . Nella linea a tre di difesa davanti a Gulacsi dovrebbero agire Klostermann e Orban insieme a Upamecano , appena ufficializzato dal Bayern per la prossima stagione. In mezzo al campo Kampl e Sabitzer, con Mukiele e Angelino sulle fasce. Dani Olmo e Nkunku alle spalle di Poulsen , unica punta.

La probabile formazione del Liverpool

LIVERPOOL

Klopp: "Sto bene e siamo pronti per il Lipsia"

Il palcoscenico europeo per dimenticare le ultime uscite in campionato: Jurgen Klopp non può sbagliare e per la gara contro i tedeschi spera di recuperare Fabinho. Il brasiliano, già assente nell'ultimo ko contro il Leicester, nella giornata di lunedì non si è però allenato con il resto dei compagni e potrebbe dunque dare ancora forfait. Per questo al centro della difesa accanto a Henderson il manager dei Reds potrebbe trovarsi nella condizione di dare nuovamente spazio a Kabak, protagonista di un grave errore insieme ad Alisson nel match contro le Foxes. Sulle fasce Alexander-Arnold e Robertson, a centrocampo il terzetto formato da Milner, Wijnaldum e Thiago Alcantara. Naby Keita è tornato in gruppo, ma non sarà pronto per la gara in programma a Budapest. Zero dubbi in attacco: in campo Salah, Firmino e Mané.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp