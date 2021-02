A poco più di due mesi di distanza dall’ultima volta, torna finalmente la UEFA Champions League. Martedì 16 e mercoledì 17 febbraio si giocheranno infatti le partite del primo turno degli ottavi di finale. Si inizia martedì sera con due grandi sfide: Barcellona e PSG si sfideranno al Camp Nou a 4 anni di distanza dalla "remontada" con il 6-1 dei catalani sui parigini nel 2017. L’altra partita è quella tra Lipsia e Liverpool, che si sfideranno a Budapest a causa delle limitazioni sui viaggi dovute al Covid. Mercoledì sera sarà invece il turno della Juventus, che giocherà l’andata degli ottavi sul campo del Porto, l’Estadio do Dragao. Nella stessa giornata giocheranno Siviglia e Borussia Dortmund al Sanchez Pizjuan, casa degli andalusi. Tutte le partite sono visibili per gli abbonati al pacchetto Sport via satellite e via internet e per gli abbonati NOW TV con Pass Sport, mentre per gli abbonati al pacchetto Sport del digitale terrestre sono visibili tutte le partite delle squadre italiane e Diretta Gol, per vedere tutti i gol e le migliori azioni delle altre partite.