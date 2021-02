Chiellini: "Non faremo errori degli ultimi anni"

Il capitano bianconero presenta la sfida degli ottavi di finale di Champions contro il Porto: "Abbiamo entusiasmo e voglia di fare bene, ma siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo. In questo torneo non c'è margine di errore e noi abbiamo imparato dagli errori fatti in passato". E sul futuro: "Mi sento bene, ma per ora non ci penso"

Un'altra Champions League da affrontare con un solo obiettivo: andare il più avanti possibile e dimenticare le delusioni degli scorsi anni. Giorgio Chiellini è tornato grande protagonista e guiderà la difesa della Juventus nella gara di andata degli ottavi di finale contro il Porto . Intervenuto in conferenza stampa, il capitano bianconero ha messo in guardia l'ambiente in vista della sfida ai portoghesi: "Inizia un grande obiettivo - ha detto il difensore -, la Champions a eliminazione diretta. Ci arriviamo con entusiasmo e voglia di fare bene, ma consapevoli delle difficoltà che ci aspetteranno domani e che abbiamo riscontrato anche negli scorsi anni. Il Porto è una squadra che si difende molto bene e negli scontri diretti sappiamo quanto sia importante segnare fuori casa . Inoltre hanno qualità sugli esterni e sono pericolosi in ripartenza. Dovremo cercare di non sbattere nel loro muro e di evitare le ripartenze , dove possono essere devastanti".

"Non vediamo l'ora di scendere in campo"

Chiellini ha poi spiegato con quale mentalità la squadra di Pirlo dovrà affrontare l'impegno: "Qualcuno di noi non ha giocato molte di queste partite - ha proseguito -, oggi abbiamo parlato delle caratteristiche degli avversari e domani andremo più sull'aspetto emotivo. Abbiamo già attraversato una cosa simile con l'Inter in Coppa Italia. In Champions non c'è margine di errore, ci sono molte insidie e gli avversari si conoscono meno. Non dobbiamo commettere gli errori fatti negli ultimi anni negli ottavi: una volta siamo riusciti a ribaltare il risultato, ma non dobbiamo sbagliare. Sono convinto che domani faremo una partita diversa rispetto agli ultimi anni. Le sensazioni sono buone, l'ambiente è positivo e non vediamo l'ora di scendere in campo". Ancora da stabilire quale sarà la coppia centrale. Con Bonucci indisponibile, Pirlo potrà scegliere tra il capitano, De Ligt e Demiral: "Siamo quattro fra i primi 15, 20 o 25 migliori in assoluto - ha precisato Chiellini -. Siamo tutti forti, anche se con caratteristiche diverse. Siamo sempre pronti e sappiamo che, anche se ci gireranno le scatole, in alcune partite due dei quattro andranno in panchina. Ma lo faremo con grande spirito di gruppo e voglia di vincere, tra noi c'è sempre stato un gran feeling".