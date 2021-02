Porto-Juventus, tutto quello che c'è da sapere

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

approfondimento

Sarà lo scontro ufficiale numero sei tra le due squadre in Europa. Nei cinque precedenti, il Porto non ha mai vinto contro la Juventus: quattro vittorie dei bianconeri e un pareggio. L'unico scontro tra le due squadre in una fase a eliminazione diretta risale alla stagione 2016/17: anche in quel caso agli ottavi di finale di Champions League e sia nella gara di andata che in quella di ritorno i portoghesi rimasero in dieci uomini nel primo tempo. Passò la Juve con un risultato complessivo di 3-0 (0-2 all'andata, 1-0 al ritorno). I bianconeri, inoltre, sono l'unica squadra insieme allo Zenit San Pietroburgo ad aver affrontato in trasferta il Porto almeno due volte in competizioni europee senza mai subire gol.

Curiosità

Il Porto ha vinto una sola delle ultime nove partite a eliminazione diretta in Champions League: proprio contro una squadra italiana, la Roma, nel marzo 2019 (3-1). Per il resto un pareggio e sette sconfitte. In questa edizione del torneo, però, i portoghesi hanno una difesa super: la squadra di Coinceiçao è l'unica a non aver subito gol in casa in questa Champions e, complessivamente, non incassa reti da cinque sfide nella competizione (l'ultimo a segnare al Porto è stato Ferran Torres del Manchester City lo scorso 21 ottobre). Con la qualificazione di quest'anno, la Juventus ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions per la settima stagione consecutiva (per il Porto quarta presenza nelle ultime cinque edizioni): per i bianconeri si tratta della striscia più lunga nella competizione. La squadra di Pirlo, inoltre, è una delle quattro ad aver vinto tutte e tre le trasferte giocate nella fase a gironi di questa edizione (le altre sono Atalanta, Barcellona e Chelsea).