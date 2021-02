Champions League, il programma di oggi

In campo la prima italiana tra le tre presenti nel tabellone degli ottavi di Champions Legue: la Juventus fa visita al Porto per la sfida d'andata. L'altra gara si gioca in Spagna, con il Siviglia che ospita al Borussia Dortmund. Il programma di oggi con orari e canali tv

Seconda giornata degli ottavi di finale di Champions League, due le gare in programma alle ore 21. Scende in campo la prima delle tre italiane ancora in tabellone, la Juventus. La squadra bianconera sarà impegnata all'Estadio do Dragao, la casa del Porto. L'altra sfida, invece, si giocherà allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan: il Siviglia ospiterà il Borussia Dortmund. Le due partite saranno visibili sui canali Sky Sport, con la possibilità di vivere le emozioni di entrambe le sfide in contemporanea con Diretta Gol, sul canale Sky Sport 251.