Porto-Juventus, dove vedere la partita in tv

Dopo aver chiuso al primo posto la fase a gironi della Champions League, la Juventus è pronta a iniziare il suo percorso nella fase finale. Il sorteggio ha posto i bianconeri difronte al Porto, squadra arrivata seconda nel raggruppamento del Manchester City. Gara d'andata in trasferta per gli uomini di Andrea Pirlo, attesi all'Estadio do Dragao con fischio d'inizio alle ore 21. La sfida di ritorno si giocherà all'Allianz Stadium di Torino il 9 marzo.