Sul campo neutro di Bucarest, in Romania, l'Atletico Madrid affronta i Blues per l'andata degli ottavi di Champions. Gli spagnoli vengono dalla sconfitta casalinga contro il Levante ma hanno conservato il primo posto nella Liga; il Chelsea è reduce dal pareggio di Southampton. Simeone con Llorente terzino e Joao Felix a ispirare Suarez; Tuchel si affida a Giroud. Kanté in panchina. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go, anche in HD