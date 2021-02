Dove vedere Atalanta-Real Madrid in tv: gli orari

Il primo incrocio ufficiale nella storia dei due club vale un pezzo di pass per i quarti di finale di Champions League: alle 21 a Bergamo si gioca per l'andata degli ottavi. I nerazzurri di Gasperini incrociano i blancos di Zidane, che hanno vinto 13 volte la competizione. Diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

"Un'altra sfida che ci farà crescere, sarà come andare all'università". Le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport da Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, presentano al meglio la sfida che questa sera vedrà i nerazzurri di Gasperini ospitare al Gewiss Stadium di Bergamo il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Si tratta del primo incontro ufficiale nella storia del due club. L'unico precedente dell'Atalanta contro una rivale spagnola in competizioni europee è stato negli ottavi della scorsa stagione contro il Valencia, quando Zapata e compagni strapparono il pass per i quarti di finale. Il Real ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per il 24esimo anno consecutivo, la serie più lunga nella storia della competizione mentre l'Atalanta (quarti di finale dello scorso anno) è la prima squadra dopo il Siviglia nel 2010 a raggiungere la fase a eliminazione diretta di Champions League in ciascuna delle prime due presenze nel torneo. Fischio d'inizio alle 21.