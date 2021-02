'Gladbach-City, le probabili: torna Aguero dal 1'?

Borussia Monchengladbach e Manchester City si affrontano a Budapest nell'andata degli ottavi di finale di Champions. Pochi dubbi per Rose, che si affida a Plea in attacco. Guardiola potrebbe rilanciare Aguero, ma anche De Bruyne si gioca le sue chances. Calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Football IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS Condividi:

Il Borussia Monchelgladbach per continuare a stupire dopo gli ottimi risultati ottenuti nella fase a gironi, il Manchester City per dare seguito alla straordinaria striscia di 18 vittorie consecutive ancora aperta e per proseguire il cammino europeo in cerca di un trionfo inseguito a lungo. Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League le squadre di Marco Rose e Pep Guardiola si affrontano in un match che promette spettacolo: si gioca alla Puskas Arena di Budapest per via delle restrizioni legate al Covid del governo tedesco. Calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Football.

La probabile formazione del Borussia Monchengladbach Pochi dubbi di formazione per Marco Rose, che schiererà i suoi con l'ormai consueto 4-2-3-1. Il peso dell'attacco sarà sulle spalle del solito Plea, già autore di 5 reti in questa edizione della Champions, con il trio formato da Hofmann, Stindl e Thuram che dovrebbe agire alle sue spalle. Davanti al portiere Sommer, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini. In mezzo al campo il tandem formato da Kramer e Neuhaus. BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea. All. Rose