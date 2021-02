Champions League, le partite e gli orari di oggi

Champions League protagonista anche di mercoledì, con gli ultimi due ottavi di finale che completano il programma dell'andata. Protagonista di serata l'Atalanta, ultima delle tre italiane in ordine cronologico a scendere in campo: a Bergamo arriva il Real Madrid di Zidane, privo tra gli altri di Benzema e Sergio Ramos ma comunque assolutamente temibile e ricco di talento. Nell'altro incrocio, il Borussia Mönchengladbach ospita al Borussia-Park il Manchester City, saldamente in vetta alla Premier League con 10 punti di vantaggio sullo United. Per le interviste del pre e post partita, spazio a "Champions League Show", lo studio di approfondimento dei match, in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, condotto da Anna Billò. Al suo fianco una squadra formidabile, capitanata da Alessandro Costacurta, questa settimana con Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò. Il mercoledì di coppa si chiuderà a mezzanotte con "5X5 Champions League", 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di "Champions League Show".