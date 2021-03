Anche la gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Liverpool e Lipsia si giocherà in campo neutro alla Puskas Arena di Budapest. La UEFA ha disposto il cambio di sede in ottemperanza alle restrizioni attuate da alcuni governi per limitare il contagio da Covid-19. In totale sono 12 le gare delle competizioni continentali per club che fin qui hanno subito la variazione della sede

Come già avvenuto per la gara di andata, anche il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Lipsia si giohcerà in campo neutro alla Puskas Arena di Budapest. La decisione è stata ufficializzata dalla UEFA, che attraverso una nota ha comunicato il cambio di programma necessario in seguito ai provvedimenti restrittivi di alcuni governi che limitano i voli in entrata e in uscita per contenere il contagio da Covid-19. Non cambiano data e ora della partita, ma il Liverpool - forte del 2-0 in trasferta dell'andata - si giocherà l'accesso ai quarti di finale lontano da Anfield.