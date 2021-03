Juventus-Porto, tutto quello che c'è da sapere

Il 2-1 del Porto sulla Juventus dell'andata è stato il suo primo successo in assoluto contro i bianconeri in competizioni europee al sesto confronto (un pareggio e quattro sconfitte). I bianconeri hanno vinto le due sfide interne di Champions League contro il Porto, 3-1 nell'ottobre 2001 e 1-0 nel marzo 2017, proprio nella gara di ritorno degli ottavi di finale dell’edizione 2016/17.

Curiosità

La Juve è stata eliminata in cinque delle ultime sei sfide a eliminazione diretta di Champions League in cui ha perso la gara d’andata, ad eccezione degli ottavi di finale 2018/19 contro l'Atletico Madrid (0-2 all’andata, 3-0 al ritorno). Il Porto a sua volta è stato eliminato in ciascuna delle ultime tre sfide a eliminazione diretta di Champions dopo aver vinto l'andata, uscendo contro l'Arsenal nel 2009/10, il Malaga nel 2012/13 e il Bayern Monaco nel 2014/15.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Cristiano Ronaldo ha segnato 10 gol in 10 partite interne con la Juventus in Champions League - da quando è entrato a far parte del club nel 2018-19, solo Lionel Messi (14) ha segnato di più in partite casalinghe nella competizione. Dall'inizio della stagione 2018-19, Moussa Marega ha segnato otto gol in Champions con il Porto, il doppio rispetto a qualsiasi altro. L'ultimo giocatore a trovare il gol in entrambe le gare di una sfida a eliminazione diretta di Champions League contro la Juve è stato proprio Cristiano Ronaldo nei quarti di finale 2017-18, con il Real Madrid.