Juventus-Porto, le probabili formazioni

Pirlo ritrova Bonucci in difesa, al suo fianco uno tra Chiellini e Demiral. A centrocampo ballottaggio McKennie-Ramsey con il primo favorito, in avanti c'è Morata con Ronaldo. Conceicao con il dubbio Pepe in difesa. Le probabili formazioni di Juventus-Porto

Torna la Champions League, con il ritorno degli ottavi di finale. Subito in campo la Juventus, chiamata a una grande rimonta per conquistare il pass per i quarti di finale. I bianconeri hanno perso per 2-1 all'Estadio do Dragao contro il Porto e proveranno all'Allianz Stadium a ribaltare il risultato negativo maturato in Portogallo. Fischio d'inizio alle ore 21, la partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.