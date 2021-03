Pirlo: "Grande reazione di squadra. Ora il Porto"

Grande vittoria per la Juventus , che ribalta la Lazio nella ripresa e porta a casa tre punti importantissimi per continuare la propria rincorsa alle posizioni di vertice della classifica. Una rimonta avviata dopo un inizio complicato, come ha spiegato Andrea Pirlo , intervenuto al termine del match: " Abbiamo iniziato la partita con 20 minuti di ritardo. Li abbiamo regalati, ma era normale perchè alcuni giocatori erano di rientro e altri avevano bisogno di ambientarsi in nuovi ruoli. Siamo partiti male e abbiamo preso gol su un nostro errore, ma poi c'è stata una grande reazione di squadra . Non ci siamo abbattuti e abbiamo fornito un'ottima prestazione di squadra nonostante le tante assenze. Era uno scontro importante per la classifica e siamo contenti".

"Partita con il Porto fondamentale, non possiamo sbagliare"

leggi anche

Porto, vittoria in campionato in vista della Juve

E adesso la testa va inevitabilmente sulla sfida di martedì contro il Porto. Gara di ritorno degli ottavi di Champions League che non ha però condizionato Pirlo nelle sue scelte: "Non abbiamo pensato alla partita di martedì. Avevamo i giocatori contati e anche chi ha giocato veniva da pochi allenamenti, come Cuadrado e Arthur. La partita di stasera per noi era una finale e siamo stati bravi a stringere i denti. Dimostrata grande abnegazione e professionalità. In vista del Porto ci portiamo dietro tutto, ma la cosa importante erano i tre punti. Ho avuto grande disponibilità da parte dei giocatori anche sul piano tattico, come Danilo e Bernardeschi che hanno ricoperto ruoli non loro. Mi è piaciuta la reazione di squadra, non ci stavamo a stare sotto in una partita così importante e complicata. Questa è la cosa più importante. Ho ancora due giorni per preparare la partita con il Porto. Ora devo riposarmi anche io perchè sono più stanco di loro. Sappiamo l'importanza della partita, per noi fondamentale per il proseguo della stagione. Vale per una competizione talmente importante che non possiamo sbagliare".