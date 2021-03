La storia di Kiricocho, il tifoso porta sfortuna

Ma qual è il senso della parola iellata? E da dove nasce? Non mancano le risposte: la sua origine è in Argentina. Anni Ottanta. L'inventore è Carlos Bilardo, l'uomo al comando della Selección nel leggendario Mondiale di Maradona del 1986. Leggenda narra che Kiricocho fosse un tifoso "menagramo" dell'Estudiantes. E che ogni qualvolta si presentasse all'allenamento della sua squadra del cuore arrivasse poi, puntuale come un'orologio, un infortunio. Ne "L'allenatore del Pallone" il panchinaro Fulgenzio Crisantemi costringeva Lino Banfi a grandi lanci di sale alle proprie spalle per scacciarne la iettatura. Totò, del tipico iettatore, ne vestì i panni al cinema. L'Estudiantes aveva lui. Ma Bilardo trovò ben presto una soluzione, cerando di trasformare la sfortuna in fortuna, mandando Kiricocho - si dice - a seguire tutte le squadre rivali. Risultato? In quel 1982 l'Estudiantes vinse il Metropolitano perdendo una sola partita in tutta la stagione, contro il Boca, l'unico club a cui Kiricocho non riuscì a far visita…