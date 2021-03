Flick e Sané: "Con la Lazio può accadere di tutto"

L'allenatore dei tedeschi: "Vogliamo un'altra vittoria per aumentare ancora di più la nostra autostima. Coman e Neuer in dubbio". Sané chiede massima concentrazione: "Può succedere di tutto, la qualificazione non è ancora decisa"

Qualificazione ai quarti di Champions ormai a un passo dopo il 4-1 dell’andata all’Olimpico e primo posto in Bundesliga, anche grazie alle ultime tre vittorie consecutive. Ottimo momento quello vissuto dal Bayern Monaco. "Siamo molto soddisfatti delle ultime sfide, compresa quella contro la Lazio. L’obiettivo è quello di continuare così. Non ci sono molte differenze con la squadra dell'anno scorso. Vogliamo vincere anche questa partita nel nostro stadio, vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra autostima con una vittoria", ha ammesso Hans Flick in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio in programma mercoledì alle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. L’allenatore del Bayern non scioglie alcuni dubbi di formazione: "Coman e Neuer non si sono allenati oggi, ma abbiamo ancora tempo. Non dirò nulla, decideremo domani mattina. Speriamo di averli entrambi a disposizione".