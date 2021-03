Il gol del numero 9 su punizione per il temporaneo 2-1 non basta all'Atalanta per accedere ai quarti di finale di Champions League: "Fino al loro vantaggio stavamo giocando la partita che avevamo preparato, poi abbiamo reagito ma il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Impressionato dalla serenità del Real". Romero amaro: "Non abbiamo giocato come sappiamo" GASPERINI: "TROPPI ERRORI, CONVINTO POTESSIMO FAR MEGLIO" Condividi:

Gol numero 20 in stagione, ma la punizione realizzata da Luis Muriel contro il Real Madrid non è bastata all'Atalanta per portare a casa dalla Spagna il pass per i quarti di finale di Champions League. "Stavamo giocando la partita che volevamo fare, pressando e cercando di creare occasioni - racconta l'attaccante colombiano a Sky Sport - ma prendere il gol dell'1-0 in quel momento della gara ci ha tolto alcune convinzioni, poi abbiamo ripreso a giocare ma il 2-0 ci ha tagliato le gambe".

"Posizione non ha inciso, colpito da serenità Real" approfondimento Zidane: "Quarti meritati, perfetti in difesa" Muriel ha anche parlato della sua posizione nell'11 di partenza, da centravanti sostenuto da Malinovskyi e Pasalic. "Troppo solo davanti? No, fino a quel momento in due-tre giocate avevo trovato Pasalic, Mali o Pessina pronti a darmi sostegno a turno. Certo, giocare di spalle alla porta è diverso dal giocare a due in attacco, quando puoi allargarti per ricevere il pallone. Però non credo che la posizione abbia inciso". Il numero 9 dell'Atalanta è stato invece impressionato dalla "capacità di palleggiare del Real Madrid in ogni situazione, anche quando li pressavamo alti. Scambiavano nello stretto e uscivano anche con discreta facilità, questo ti resta negli occhi: giocano con grande serenità, questo mi ha colpito tantissimo".