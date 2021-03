4/7 ©LaPresse

CHAMPIONS 2017/18, ROMA IN SEMIFINALE. Sono due le squadre che hanno superato gli ottavi nell'edizione precedente, dopo l'uscita di scena del Napoli alla fase a gironi. La Juve è estromessa dal torneo ai quarti, dove non basta il 3-1 di Madrid contro il Real, mentre la Roma ha completato la rimonta con il Barça ed è arrivata fino alle semifinali, dove non è riuscita ad avere la meglio sul Liverpool: ad Anfield i Reds si sono imposti 5-2, al ritorno all'Olimpico ai giallorossi non è bastato il successo per 4-2 per staccare il pass per la finale