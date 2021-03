Quarti di Champions, alle 12 il sorteggio a Nyon

Le otto squadre ancora in corsa per la Champions League conosceranno quest'oggi gli accoppiamenti dei quarti di finale. Appuntamento a Nyon, in Svizzera, a partire dalle 12: sarà possibile seguire in diretta il sorteggio in tv su Sky Sport Football e Sky Sport 24 e in streaming sul sito skysport.it

Oggi il sorteggio dei quarti di Champions: come seguirlo

Sarà possibile seguire il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, in programma quest'oggi - venerdì 19 marzo 2021 - presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, in Svizzera, in diretta a partire dalle ore 12 su Sky Sport Football, Sky Sport 24 e in streaming sul sito skysport.it. Nel sorteggio per i quarti di finale non sono previste limitazioni di alcun genere e non ci sono teste di serie: tutte le squadre, anche quelle della stessa nazione, potranno affrontarsi liberamente. Verranno inoltre stabilite le semifinali: gli accoppiamenti dei quarti saranno infatti numerati da 1 a 4 per delineare quali saranno le squadre che si affronteranno nel prossimo turno. Infine verrà anche stabilito quale squadra giocherà "in casa" la finale in programma il 29 maggio a Istanbul, ma quest'ultimo sorteggio avrà solo fini burocratici.

Le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions

Di seguito le otto squadre che parteciperanno ai quarti di finale della Champions League 2020/21