Champions League, calendario e orari dei quarti

Torna la Champions League, con le spettacolari sfide dell'andata dei quarti di finale: si comincia martedì con la rivincita della finale 2018 tra Real Madrid e Liverpool e con il Manchester City che ospita il Borussia Dortmund di Haaland. Si prosegue mercoledì, con le due finaliste dell'ultima edizione Bayern Monaco e Psg che si affronteranno nuovamente e con Porto-Chelsea. Tutte le emozioni della Champions in diretta sui canali Sky Sport

Ritorna la Champions League, con l'andata dei quarti di finale. Non ci sono più le squadre italiane in corsa, ma allo stesso modo l'urna di Nyon ha regalato sfide imperdibili per questo turno ad eliminazione diretta. Si partirà martedì 6 aprile con la rivincita della finale 2018 tra Real Madrid e Liverpool e con il Manchester City di Guardiola che ospita il Borussia Dortmund del baby fenomeno Haaland. Neanche il tempo di godersi queste due super sfide, che è già tempo di pensare ai match del mercoledì: alle ore 21 si sfideranno nuovamente le due finaliste della passata edizione, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, e nell'ultimo quarto di finale, il Porto ospiterà il Chelsea. Tutte le gare dei quarti di Champions League le potrete seguire sui canali Sky Sport.