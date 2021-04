Chelsea-Porto, dove vedere la partita in tv

Chelsea e Porto si affrontano di nuovo sul neutro del Sanchez Pizjuan di Siviglia per il ritorno dei quarti di finale di Champions. Stavolta a giocare "in casa" sarà la formazione inglese che, sette giorni fa, ha vinto per 2-0 con i gol di Mount e Chilwell. Il Chelsea insegue la qualificazione alle semifinali di Champions League che manca dalla stagione 2013-2014, quando in panchina dei blues sedeva Josè Mourinho. Il Porto, chiamato alla rimonta, dovrà battere due tabù: da una parte non vince contro squadre inglesi dal 2016 (poi 2 pareggi e 5 sconfitte), dall'altro ha vinto solo una sola delle 20 sfide a eliminazione diretta giocate in trasferta.