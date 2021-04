Chelsea-Porto, le probabili formazioni

Poche novità in entrambe le squadre in vista della gara di ritorno, che si giocherà sempre a Siviglia. All’andata gli inglesi hanno vinto 2-0 in trasferta. Diretta su Sky Sport 253

Tuchel non si distaccherà molto dalla formazione scesa in campo la scorsa settimana. Scelta ancora la difesa a tre, con Azpilicueta, Christensen e Rudiger a comporre la linea. Sugli esterni James e Alonso, con Jorginho e Kovacic a dettare i ritmi alla squadra. Mount e Pulisic agiranno alle spalle dell’unica punta Havertz; solo panchina per Werner e Giroud.

Dopo il 2-0 ottenuto dagli inglesi nella gara d’andata sul neutro di Siviglia, Chelsea e Porto si sfideranno nuovamente in Spagna per il secondo atto. La sfida sarà diretta dall’arbitro francese Turpin. Diretta su Sky Sport 253.

Porto, Marega-Taremi per la rimonta

Conceiçao sa che serve l’impresa per ribaltare il parziale, ma non snaturerà il suo Porto. L’assetto resta il 4-4-2, con Manafa, Mbemba, Pepe e Zaidu in difesa. A centrocampo altra linea a quattro, con Corona e Otavio sulle fasce e Uribe e Oliveira al centro. In avanti confermata la coppia Marega-Taremi.

PORTO (4-4-2) probabile formazione: Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. All. Sergio Conceiçao.