Psg-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv

Psg-Bayern è il match che, insieme a Chelsea-Porto, apre il programma del ritorno dei quarti di finale di Champions League. La formazione campione in carica è chiamata alla rimonta dopo la sconfitta all'Allianz Arena per 3-2. I tedeschi non superano un turno a eliminazione diretta dopo aver perso la gara d'andata dal 2015, quando ribaltarono il risultato contro il Porto ai quarti di finale. Di contro il Paris Saint Germain non ha mai perso in casa contro il Bayern: 4 vittorie in 4 precedenti.