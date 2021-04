Liverpool-Real Madrid, dove vedere la gara in tv

Il match di andata è stato un concentrato di emozioni, tra Liverpool e Real Madrid lo spettacolo è assicurato anche nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League . Dopo il 3-1 incassato nel primo round a Valdebebas, i Reds di Jurgen Klopp proveranno a ribaltare il pronostico ad Anfield per continuare il cammino europeo. Ma i Blancos di Zinedine Zidane proveranno a difendere il vantaggio ottenuto grazie alla doppietta di Vinicius e al gol di Asensio (per gli inglesi gol di Salah) per trovare un posto nelle semifinali , traguardo che manca dalla stagione 2017/18.

Dove vedere Liverpool-Real Madrid

La gara tra Liverpool e Real Madrid, in programma ad Anfield mercoledì 14 aprile alle ore 21 e valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, è visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca è affidata a Fabio Caressa, con commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Gianluca Di Marzio. Diretta Gol - su Sky Sport Football, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre) - con Andrea Marinozzi.