E sulle pressioni che la sua squadra potrebbe trovarsi ad affrontare, Guardiola ha una ricetta molto chiara per risolvere il problema: "Come mi ha insegnato Cruijff, dobbiamo goderci questa situazione e tutte le responsabilità che derivano da questo. Abbiamo il privilegio di essere una delle ultime quattro squadre di questa competizione. Essere qui non significa essere preoccupati, tristi. Questa è la mentalità che hanno le migliori squadre e i più grandi atleti. Chi è il migliore tra Mbappè e Foden? É difficile paragonarli, giocano in due posizioni diverse. Sono entrambi due giocatori straordinari. Il PSG sarà contento di avere Mbappé e io sono contento di aver Phil".

Pochettino: "Ammiro Guardiola, ma non sarà sfida tra me e lui"

Mauricio Pochettino le semifinali di Champions le ha raggiunte due anni fa, quando alla guida del Tottenham riuscì a spingersi addirittura fino alla finale di Madrid (persa poi con il Liverpool). Oggi l'allenatore argentino guida il Psg e lancia la sfida al City, in quello che però lui stesso non definisce come un duello tra Pochettino e Guardiola: "La Champions League è la competizione più importante insieme ai Mondiali, la nostra concentrazione è qui. Rispetteremo i nostri avversari, potrebbe essere ancora più difficile che la sfida contro il Bayern Monaco. Ma abbiamo fiducia nei nostri mezzi, siamo calmi e ci siamo preparati nel migliore dei modi. Non sarà una battaglia personale fra me e Pep, ma una partita fra due grandi squadre. Guardiola è uno dei migliori allenatori del mondo, se non il migliore. Lo ammiro tanto, non solo per i titoli, ma per quello che sta lasciando come eredità al calcio". E sulle possibili scelte di formazione: "Abbiamo cambiato tanto per diversi motivi, fra infortuni e Covid. Sarò ingiusto con alcuni giocatori, perchè solo in 11 possono giocare dal primo minuto".