Nell'immediato post-partita di Psg-City l'allenatore catalano ha risposto a una domanda di Alex Del Piero sul suo modo unico di fare calcio: "Noi siamo una buona squadra quando siamo noi... sembro Francesco De Gregori che dico 'la storia siamo noi'... intendo il fatto di esprimerci per quello che siamo. In semifinale di Champions la paura di perdere ti rende spesso più timido, ma quando ci si lascia andare, se giochiamo come sappiamo... siamo noi"

PSG-MAN. CITY 1-2: HIGHLIGHTS