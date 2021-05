17/20 ©LaPresse

EDIN DZEKO (Liverpool-Roma, semifinale Champions 2017-18) - Dopo l'impresa col Barcellona la Roma sfidò il Liverpool. 5-2 ad Anfield, con Dzeko e Perotti in gol nel finale. Il bosniaco andò in rete anche al ritorno, ma il 4-2 dell'Olimpico non fu sufficiente.

