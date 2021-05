Chelsea-Real, Havertz e Ramos dal 1': le probabili

Tuchel si gioca la carta Havertz come "falso 9", Zidane ritrova Sergio Ramos al centro della difesa. Le probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid, dalle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251

90 minuti per guadagnarsi l’accesso alla finale di Champions League. Chelsea e Real Madrid, dopo l’1-1 della gara d’andata in Spagna, si sfidano nella semifinale di ritorno che si giocherà mercoledì 5 maggio alle ore 21 a Stamford Bridge. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).