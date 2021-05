Champions League, il programma delle semifinali

Risultati ancora aperti, le finaliste della Champions League sono tutte da scoprire. Martedì 4 e mercoledì 5 maggio si disputerà il ritorno delle semifinali. Si comincia con Manchester City – Paris Saint-Germain: la squadra di Guardiola può contare sulla vittoria conquistata in Francia per 2-1. Il giorno dopo sarà il momento di Chelsea-Real Madrid, si riparte dall’1-1 firmato da Pulisic e Benzema della partita d’andata.

Dove vedere Manchester City-Psg in tv

La partita tra Manchester City e Psg sarà trasmessa da Sky martedì 4 maggio alle ore 21:00 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Luca Marchegiani; i collegamenti da bordocampo saranno a cura di Alessandro Alciato. Soltanto contro il Milan (quattro) i parigini hanno giocato più volte senza trovare il successo in Champions che contro i Citizens. Il Psg ha vinto in trasferta contro il Manchester United a inizio stagione ed è la sesta squadra ad affrontare entrambe le formazioni di Manchester in esterna nella stessa edizione di una competizione europea, ma nessuna delle cinque precedenti ha strappato la vittoria in entrambe le sfide.