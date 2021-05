L'allenatore del Chelsea dopo il successo contro il Real ha conquistato la sua seconda finale consecutiva di Champions: "Sono grato per tutte le esperienze che sto riuscendo a fare. Primo tempo difficile, ma non abbiamo perso la fame di difendere"

Dopo quella dello scorso anno con il PSG, per Thomas Tuchel arriva un'altra finale di Champions League, stavolta alla guida del Chelsea. "Non è una rivincita - ha detto dopo il successo in semifinale contro il Real Madrid - sono molto grato per tutte le esperienze che sto riuscendo ad avere nel calcio e di allenare squadre come Psg e Chelsea. Questo è un club vincente, sono felice di aver raggiunto la finale qui. E' stato un primo tempo difficile perché il Real ha giocato con tanto possesso, ma noi non abbiamo perso la fame di difendere"