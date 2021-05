È finita con un Damiano desnudo a brindare e urlare "poo-po-po-po-po-pooo-po" come il suo idolo d'infanzia Francesco Totti all'Olympiastadion: i Måneskin stracciano in finale la Francia per 544 a 499 (voti) e riportano l'Italia sul tetto d'Europa a 31 anni dal trionfo di Toto Cutugno e a 57 dal primo di Gigliola Cinquetti, ma su un palcoscenico diventato nel frattempo di respiro "Mondiale" (l'Eurovision Song Contest è o no l'evento non sportivo più visto al mondo?). D'altronde il nuovo profeta del rock italiano - pardon, internazionale! - aveva previsto tutto: "Facciamo come l'Italia di Lippi a Berlino", si era lasciato sfuggire in un'intervista al Messaggero alla vigilia della serata conclusiva. Palpitante, come l'immortale notte dei rigori nell'estate del 2006: quarta dietro i "soliti" francesi, Svizzera e Malta dopo il responso della giuria di qualità, la band romana ha ribaltato la classifica grazie al televoto "estero" (per regolamento non era consentito suffragare la canzone della propria nazione di riferimento). Favoriti, ma non è certo una colpa, da una già conclarata "superiorità" social (si presentavano come il profilo più seguito in assoluto con oltre 2 milioni di follower tra le varie piattaforme) e perché no, anche grazie allo zampino delle superpotenze Fedez & Chiara Ferragni - e di Vasco, Eros Ramazzotti e altre star di casa nostra - che non hanno lesinato un contributo "patriottico" alla causa italica. All'Ahoy Arena di Rotterdam i Måneskin tornavano con "Zitti e buoni", il brano che gli aveva regalato il successo a Sanremo - davanti allo stesso rapper milanese, in coppia con Francesca Michielin - e il conseguente pass automatico al Festival europeo, la "Champions della musica". Proprio loro, che all'inizio della stagione calcistica avevano firmato per Sky Sport la colonna sonora della Coppa dalle grandi orecchie...