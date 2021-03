"L'icona fluida della nuova sessualità? Ma che vor dì? Io so' tutto solido...". Damiano David è un "tajo", come direbbero a Roma. Davanti ai critici che si affannavano a modellarlo a loro immagine e somiglianza con le etichette più stravaganti, ricoprendolo di definizioni a effetto, la nuova stella del rock italiano tornava nudo e crudo, nel suo stile, "coattizer", urlando la sua identità e svelando l'anima di un tifoso: "Siamo arrivati secondi, embè? Pure la Roma arriva sempre seconda, 'ndo sta il problema? ". A quattro anni di distanza dalla medaglia d'argento di "X Factor 2017" il frontman dei Måneskin si gusta la vendetta, campione con il suo gruppo al Festival di Sanremo davanti alla coppia Fedez-Francesca Michielin e a Ermal Meta e anche il titolo del brano suona come la migliore risposta a chi lo accusava di "rosicare" per essere arrivato dietro Lorenzo Licitra nell'undicesima edizione del talent targato Sky. Anche quella volta sul palco c'era il marito di Chiara Ferragni - da giudice - e soprattutto il suo pigmalione ed ex "coach" Manuel Agnelli , che l'ha affiancato in una performance da urlo nella serata delle cover sui ritmi vertiginosi di "Amandoti" dei CCCP. Dall'inedito "Chosen" al trionfo sanremese è stato un crescendo di popolarità per la band e il suo leader ("Morirò da re", "Torna a casa", "L'altra dimensione", "Vent'anni" hanno fatto incetta di dischi di platino), rimasti fedeli alla loro natura così selvaggia e allo stesso tempo sofisticata, un mix - per usare una similitudine calcistica - di Francesco Totti e dell'altra star del Festival 2021, Zlatan Ibrahimovic...

Tutta colpa di Ibra

In questa scalata all'Olimpo della musica italiana, Damiano non ha mai dimenticato le origini... di vero romanista. Perfino nel camerino dell'Ariston, prima del debutto di mercoledì, è rimasto incollato al telefonino per seguire la partita di capitan Pellegrini e compagni, esultando per la vittoria dei ragazzi di Fonseca con la Fiorentina. E chissà che, come in altri concerti, non gli sia passato per la testa di indossare la maglia giallorossa e sventolarla in faccia a Ibra... E sì, perché la Roma che arrivava "sempre seconda" era quella di Luciano Spalletti, quando la Juve non aveva ancora l'esclusiva dello scudetto e l'Inter di Roberto Mancini e del gigante svedese faceva disperare il pischello, all'epoca un lupacchiotto di 8-9 anni, "romanista grazie a papà", come ci raccontò all'indomani della finale di X Factor insieme agli altri soci Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi detto "Er Cobra", il laziale della crew.