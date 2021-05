Con la chiusura dei campionati in tutta Europa, sono 25 i club attualmente qualificati alla prossima Champions League: gli altri posti saranno assegnati tramite preliminari, oltre all'incognita Villarreal (se vince l'Europa League è in fascia 1, altrimenti è fuori dalla competizione). Tra le squadre che hanno staccato il pass, alcune sono già certe della fascia in cui saranno inserite (comprese tutte le italiane), mentre le altre ballano tra due 'pot'. Ecco la situazione al momento