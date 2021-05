City-Chelsea, la guida sulla finale di Champions

Quali squadre si affrontano nelle finale di Champions League?

Le due finaliste della Champions League 2020-2021 sono due formazioni inglesi: il Manchester City allenato da Pep Guardiola e il Chelsea allenato da Thomas Tuchel.

Dove si gioca la finale di Champions League?

L’atto finale di questa edizione della competizione si giocherà all'Estadio do Dragao di Porto (Portogallo) il 29 maggio 2021, con calcio d'inizio previsto alle ore 21. La finale era originariamente prevista allo stadio Ataturk di Istanbul ma, in seguito alla decisione del governo britannico di inserire la Turchia nella sua lista rossa (previsto l’obbligo di quarantena per chiunque si fosse messo in viaggio per la Turchia) di destinazioni per via della pandemia di Covid-19, è stata spostata in Portogallo.

Dove guardare la gara in tv?

La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, in programma sabato 29 maggio alle ore 21 all'Estadio do Dragao di Porto, verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Telecronaca del match affidato a Massimo Marianella, commento di Luca Marchegiani: a bordocampo Alessandro Alciato e Gianluca Di Marzio.