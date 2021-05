Decisivo contro il Manchester City, Kai Havertz ha realizzato il suo primo gol in Champions League proprio in finale. Un tempismo perfetto per il 21enne tedesco, curiosamente il 9° ad esserci riuscito nell'appuntamento più atteso. Due segnarono addirittura nella stessa finale nel 2006. Li ricordate tutti?

