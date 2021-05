City-Chelsea, dove vedere finale Champions in tv

Al Do Dragao di Porto si gioca la finale di Champions League tutta inglese tra la squadra di Guardiola e quella di Tuchel. Manchester City-Chelsea in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251

L’atto finale della Champions League 2020-2021, appuntamento assolutamente imperdibile per tifosi e appassionati. Il Manchester City di Pep Guardiola da una parte, il Chelsea targato Tuchel dall’altra: una sfida tutta inglese per alzare al cielo il trofeo più ambito. Uno spettacolo tutto da seguire come sempre sui canali Sky: a partire dalle 21 riflettori accesi al Do Dragao di Porto, in Portogallo, teatro della finalissima di Champions League tra Manchester City e Chelsea.