Probabili formazioni di Manchester City-Chelsea

Ultimo atto della Champions League 2020/21: questa sera all'Estadio do Dragao di Porto e vedrà di fronte Chelsea e Manchester City nel terzo derby britannico della storia nella finale della competizione. La partita era originariamente prevista allo stadio Ataturk di Istanbul ma, in seguito alla decisione del governo britannico di inserire la Turchia nella sua lista rossa (previsto l’obbligo di quarantena per chiunque si fosse messo in viaggio per il Paese) di destinazioni per via della pandemia di Covid-19, è stata spostata in Portogallo. Di fronte la squadra di Pep Guardiola, che proverà a vincere la sua terza Champions League, dopo averla vinta nel 2009 e nel 2011 con il Barcellona, e quella di Thomas Tuchel, che potrebbe diventare il terzo allenatore a perdere una finale in due stagioni di fila, dopo Lippi (1997 e 1998, Juventus) e Cúper (2000 e 2001, Valencia). La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Telecronaca del match affidato a Massimo Marianella, commento di Luca Marchegiani: a bordocampo Alessandro Alciato e Gianluca Di Marzio. Start alle 21.