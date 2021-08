7/11 ©IPA/Fotogramma

CLUJ-YOUNG BOYS 1-1



4' Manea (C) 90'+3 Sierro (YB)



Beffa finale per il Cluj, che era passato in vantaggio nei primissimi minuti prima di farsi raggiungere in pieno recupero. Poco male, però, per quanto riguarda il gol subito in casa, visto che la Uefa ha abolito la regola del gol doppio in trasferta proprio a partire dalle qualificazioni preliminari della stagione 2021/22. Chi passa sfiderà nei playoff Ferencvaros o Slavia Praga.