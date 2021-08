Champions, oggi il sorteggio dalle 17.45 su Sky

A Istanbul si sorteggiano i gironi della Champions League 2021-22. Appuntamento oggi a partire dalle 17.45, quando Inter, Milan, Atalanta e Juventus conosceranno le avversarie nella prima fase della competizione. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e su SkySport.it. Conduzione in studio affidata a Mario Giunta, in compagnia di Beppe Bergomi e Paolo Condò e con Gianluigi Bagnulo inviato in Turchia. Di seguito una semplice guida per prepararsi al meglio al sorteggio.