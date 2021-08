Calendario Milan in Champions League: le avversarie del girone B

Girone di ferro per il Milan, al ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza. I rossoneri, inseriti in quarta fascia nell'urna di Istanbul, sono stati sorteggiati nel gruppo B insieme ad Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Match di esordio il 15 settembre ad Anfield contro i Reds, chiusura a San Siro il 7 dicembre contro la squadra di Klopp

MILAN, TUTTO SULLE AVVERSARIE DI CHAMPIONS