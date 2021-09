Sabato di partite per le squadre che affronteranno le italiane nelle coppe ad eccezione del Villarreal: rinviata la sfida con l'Alaves per l'avversaria dell'Atalanta in Champions. Atteso dalla Juve, il Malmoe fa 1-1 contro il Norrkoping e manca l'aggancio alla vetta. Aspettando il Napoli in Europa League, il Leicester cade in casa col City. Pareggio beffa nel derby di Sofia per il Cska, che se la vedrà con la Roma in Conference League LEICESTER-CITY 0-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Weekend in campo per le squadre della Serie A che, tra pochi giorni, inizieranno l’avventura europea. Concentrandoci sugli incontri disputati sabato, sono tre le euro-avversarie delle italiane con l’eccezione del Villarreal: come deciso per Siviglia-Barcellona, anche la sfida casalinga del Sottomarino Giallo contro l’Alaves era stata rinviata a causa dell’alto numero di giocatori sudamericani indisponibili poiché impegnati con le Nazionali nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. La squadra di Unai Emery, che aveva pareggiato le prime tre partite della Liga, tornerà quindi in campo martedì alle 21.00 in casa contro l’Atalanta in Champions League.

Pari Malmoe, niente aggancio in vetta approfondimento Rimonta Napoli, Juve ko 2-1 e a -8 da Spalletti Iniziamo proprio da un’altra rivale in Champions, squadra svedese che sul proprio campo affronterà martedì sera la Juventus. Gli uomini di Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan, pareggiano in casa contro il Norrkoping sesto della classe. Illusorio il vantaggio di Nalic, d’altronde all’ultimo respiro gli ospiti guadagnano un punto grazie all’1-1 di Adegbenro al 95’. Un pareggio beffa per il Malmoe che, con una partita in più, rischia di perdere contatto dall’Aik Solna capolista (attualmente a +2) e impegnato domenica in trasferta contro il Mjallby.

Leicester ko, colpo City in trasferta approfondimento Napoli-Juventus 2-1. HIGHLIGHTS Spostiamoci in Inghilterra con la prossima avversaria del Napoli, atteso giovedì al King Power Stadium in Europa League. Proprio in casa arriva la seconda sconfitta stagionale delle Foxes di Brendan Rodgers, che perde 1-0 contro il Manchester City il replay del Community Shield vinto ad inizio agosto. Decisivo il gol di Bernardo Silva per la squadra di Guardiola, frenata in più occasioni da Schmeichel ma spaventata dalle occasioni targate Barnes e Lookman. Il Leicester resta a quota 6 punti, quattro in meno di Manchester United e Chelsea che svettano dopo il sabato di Premier League.

Cska Sofia, 1-1 beffa nel recupero approfondimento Mourinho: "Pellegrini vicino a firmare il rinnovo" Come accaduto al Malmoe, anche la squadra bulgara raccoglie solo un punto e rimanda l’assalto alla vetta del campionato. Termina 1-1 la sfida della capitale contro lo Slavia, che strappa un pareggio al 91’ grazie ad Atanasov dopo il vantaggio del Cska con Jordy Caicedo. È questo il risultato dell’avversaria della Roma, giovedì all’Olimpico in Europa Conference League.