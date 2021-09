Troppi giocatori sudamericani impegnati con le rispettive nazionali che non avrebbero fatto in tempo a rientrare e prendere parte ai match con i rispettivi club. È questo il motivo cha ha portato al rinvio di Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alaves, gare di Liga in programma sabato 11 settembre rispettivamente alle 21 e alle 18. A ufficializzare la decisione è stato il Consiglio Superiore dello Sport che ha accettato la richiesta presentata dai vertici della Liga. Il Siviglia infatti avrebbe dovuto rinunciare ad Acuña, Montiel e al Papu Gomez, mentre il Barcellona non avrebbe potuto schierare Ronald Araujo. Per gli stessi motivi è stato rinviato anche il match tra Villarreal e Alaves.