Malmoe-Juventus, tutto quello che c'è da sapere

Terzo confronto tra queste due squadre, che si sono già affrontate in una fase a gironi di Champions League nella stagione 2014/2015. In quell'occasione i bianconeri vinsero entrambe le gare con il risultato di 2-0: a Torino decise una doppietta di Tevez, con l'argentino che riuscì a ripetersi anche in trasferta dopo l'iniziale vantaggio di Llorente. Anche in quella stagione la Juventus era allenata da Massimiliano Allegri e arrivò fino in finale, poi persa contro il Barcellona a Berlino. La squadra bianconera non ha mai perso contro squadre svedesi in competizioni europee: in quattro partite sono arrivate tre vittorie e un pareggio.

Juve, Chiesa e Bernardeschi out per il Malmoe

Dopo essere ritornato sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri sarà impegnato in una gara di Champions League per la prima volta dall'aprile del 2019, quando fu eliminato dall'Ajax ai quarti di finale. L'allenatore bianconero, nella sua precedente esperienza a Torino, ha vinto il 54% delle gare disputate in questa competizione europea: solo Fabio Capello (con il 60%) ha una percentuale migliore tra gli allenatori con più di 10 gare alla guida di questo club. Il Malmoe, invece, ha l'83% di sconfitte in Chmpions League (10 gare perse e 2 vinte su 12 totali): la più alta tra le squadre che hanno giocato almeno 10 partite nella competizione, insieme a Maccabi Tel Aviv e Rapid Vienna. Solo tre i gol segnati nelle ultime 10 gare per la formazione svedese, che è rimasta a secco in ben otto occasioni in questo ciclo di partite.

Nella scorsa stagione, nessun giocatore ha fornito più assist di Cuadrado in Champions League: ben 6, tutti su azione. Dal 2003/2004 solo James Milner del Liverpool (7 nella stagione 2017/2018) ne ha fatti di più i una singola edizione. A guidare l'attacco bianconero ci sarà Alvaro Morata, uno dei tre spagnoli ad aver fatto più di 20 gol in Champions League (è a 21 in 60 partite). Gli altri due sono Raul con 71 e Fernando Morientes con 33. Il centravanti della Juventus ha segnato 6 gol in 8 presenze nella scorsa stagione, lo score migliore per un calciatore spagnolo da quando Diego Costa ne fece 8 con l'Atletico Madrid nella stagione 2013/2014. Antonio-Mirko Colak, invece, ha segnato 5 dei 13 gol del Malmoe durante i turni di qualificazione ed è stato il capocannoniere di questa fase della competizione.